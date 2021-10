UNIS Flyers ferliest yn Den Haag mei 3-1 fan Hijs Hokij

Yn de earste perioade kamen de hockeyers mei 2-0 efter te stean yn De Uithof. Yn de twadde perioade waarden gjin goals makke, wêrtroch't de tuskenstân nei 40 minuten spul noch hieltyd in 2-0 efterstân wie. De hockeyers wisten noch in goal te meitsjen, mar krigen der ek wer ien tsjin. De einstân wie 3-1.

Ferline wike wist UNIS Flyers twa kear te winnen: yn Thialf mei 5-0 en yn Zoetermeer in dei letter mei 7-3. Coach Mike Nason seach nei dy wedstriden noch wol ferbetterpunten, benammen yn it goed útspyljen fan in wedstriid. Nason joech yn 't foar oan der bewust fan te wêzen dat UltimAir Hijs Hokij thús faak skerp spilet, dat die freed ek bliken.

Sneon stiet der in moeting mei de Snackpoint Eaters Limburg-Geleen op it programma. Neffens de haadcoach kin dat wolris in drege wedstriid wurde.