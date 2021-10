FIDEO: Goutumer kachels fleane as de brân oer de toanbank

De kachelhannel yn Goutum hat it drok: troch de hege gasprizen fleane de kachels as de brân oer de toanbank. Friezen sjogge om har hinne op syk nei alternative ferwaarming. It bedriuw hat it ek drok mei it pleatsen fan kachels, seit manager Jeroen Roorda. "We zitten behoorlijk vol, we hebben altijd mensen tekort."