Njonken dat it wiet hjerstwaar is helje de lânbouwers fan alles fan it lân. Foar it ferkear betsjut it ekstra goed oplette foar glêde diken. Begjinende bestjoerders hawwe hjir mear muoite mei as bestjoerders mei ûnderfining. Mar wat moatte je dwaan as je echt yn de slip komme? Yn Ljouwert kin in slipkursus útkomst biede.