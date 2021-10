Habtamu de Hoop: Fokkens har reaksje op skrassen busline 'te maklik'

"Ik fyn it te maklik om it samar te akseptearjen", seit De Hoop. "Ik lies de reaksje fan de deputearre yn Fryslân, dy't sei: it is no ienkear sa dat ferfierders derfoar kieze om stasjons te skrassen mei de krapte yn de coronakrisis. Dat kinne je akseptearje, mar je kinne de fûsten der ek ûnder sette."

De Hoop wiist likegoed nei de ferfierders as nei de bestjoerders. "Ferfierders hawwe in ferantwurdlikens, mar bestjoerders moatte ek harren poat stiif hâlde en sizze wêr't it jild foar bedoeld is. Der wurdt tefolle tocht oan oft in bus wol rindabel is of net, mar je moatte ek omtinken hawwe foar de leefberens."

Undersyk

Steatssekretaris Steven van Weyenberg moat mei faasje komme mei in ûndersyk nei de gefolgen fan it skrassen fan buslinen en bushalten op it plattelân, sa fynt De Hoop.

De Westereen

Oanlieding wie it opheffen fan de halte Noarder Stasjonsstrjitte by it treinstasjon yn De Westereen. Dêrtroch moatte ynwenners fan De Westereen aanst kilometers rinne om de bus te pakken en ferwynt de oansluting mei de treinferbining fan Ljouwert nei Grins.