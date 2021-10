'Trije musketiers' wer byinoar by Reggeborgh: "It is in fertroud gefoel"

"Hoe oud waren we toen jongens?", freget Femke Kok oan Marrit Fledderus en Michelle de Jong, dy't antwurd jout: "Vijftien of zestien." Kok: "Dan binne we al seis jier ploechgenoaten. Mar we kinne inoar al langer."

Kok (21), Fledderus (20) en De Jong (22) binne noch mar jong, mar rinne al in skoft mei yn it reedriden. Foarhinne by it Gewest Fryslân en no sitte se alle trije by Reggeborgh. Foar Kok en De Jong wurdt it harren twadde jier by coach Gerard van Velde. Fledderus is dit seizoen nij kaam.

"Goeie klik"

De trije froulju binne ploechgenoaten, mar ek goeie freondinnen. En neffens Fledderus hawwe se in soad oan inoar. "Op alle flakken gewoan. As we earne mei sitte, geane we nei elkoar ta. En op technysk flak hawwe wy hiel folle oan elkoar."

It makket dat de 'trije musketiers' it goed nei it sin hawwe, fertelt Kok. "It is in fertroud gefoel, want do wist watst oan inoar hast. We folje inoar hiel goed oan en dat is wêrom't it sa goed klikt. En wêrom we safolle lol mei inoar hawwe."