De Grutte Wielen yn Ljouwert wurdt ferkocht: "In lot út de lotterij"

Arjen Rusticus is ien fan dy ûndernimmers. Hy fertelt oer de plannen mei it restaurant. "Us earste doel is om de Grutte Wielen op te knappen en der in hiel moai eigentiidsk restaurant fan te meitsjen."

Rusticus neamt it plak 'in grutte reus', as ferliking mei de kânsen dy't er sjocht. "De grutte reus dêr't ik it oer hie, dat is dat ik, mei in hiel soad minsken yn Ljouwert en omkriten safolle potinsje sjoch yn it restaurant en it gebiet deromhinne. In lot út de lotterij."

Tiid foar wat nijs

"Ik fyn dat Kees Jansma 25 jier in knap restaurant draaid hat. En dat sjocht wol faker, op in bepaald stuit is it tiid foar wat nijs", seit Rusticus. It is noch net bekend hoe't it nije restaurant der krekt út komt te sjen. "Hiel krekt kinne we dat net sizze. Wy ha wol ús húswurk dien, en sjoen hoe 't dat der de ôfrûne hûndert jier útsjoen hat."

It doel is om te fernijen, mar net tefolle te feroarjen. "Sa't it no liket bliuwt it ek 'De Grutte Wielen' hjitten, want dat is wol in begryp. Wy wolle it nij meitsje mar wol mei blikken fan hoe't it der eartiids útseach."

Yt it ramt fan dy fernijing sil it restaurant de kommende tiid ticht wêze. "Dat sil moatte. We sille it hielendal op 'e nij opknappe."

It kin op it stuit dreech wêze om minsken te finen foar sokke projekten, mar makket Rusticus him net drok om. "Wy binne al in skoftke dwaande. Wy witte wat we sels kinne en wy wurkje faak mei deselde minsken. Wy witte dat dit slagje sil, en wy krije de minsken der ek foar."

Takomstplannen

By it restaurant sit ek in jachthaven. "Dy jachthaven moat yn alle gefallen opknapt wurde. Foar letter is it de bedoeling dat we it gebiet wat mear ûntwikkelje."

By dy ûntwikkelingen heart ek in plan foar in nij stedsstrân. "Ik sjoch gewoan hoe'n soad minsken rekreëarje wolle. Der is behoefte oan. Ik sis stedsstrân, dan tinkt elkenien oan sân, dat soe kinne mar dat mei ek gers wêze. Ik wol absolút in rekreaasjegebiet ek foar de Ljouwerter, dêr't se op de fyts hinne kinne."