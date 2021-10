Cambuur en Hearrenfean stride yn 'maatskiplik projekt'-ferkiezing

De priis wurdt op 26 novimber útrikt. De nûmers twa en trije krije ek noch 30.000 en 20.000 euro. Oant 14 novimber kin der stimd wurde. It giet om in aksje fan de Eredivisie en de Vriendenloterij.

sc Hearrenfean mei 'Hart voor Fryslân'

De fuotbalklup fan It Hearrenfean wol him mei it projekt Ons Pompeblêdenhart ynsette foar in dekkend reanimaasjenetwurk. Supporters kinne reanimaasjetrainingen folgje en der komme ferskate kampanjes foar mear bewustwurding.

'Cambuur Dreamschool'

SC Cambuur hat keazen foar it projekt Cambuur Dreamschool. Dêrmei wurde jongelju by de klup útnûge om tsien wiken lang alle wiken nei it stadion te kommen foar sportaktiviteiten. It doel is om mear motivaasje en enerzjy by de jongerein op te wekken. Har libben moat in positive boost krije.