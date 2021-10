'Grypgolf' pleaget sc Hearrenfean: "We hopen dat ze fit zijn"

Sa stiet der efter de namme fan Sven van Beek in grut fraachteken. De sintrale ferdediger miste de lêste training en syn ynsetberens tsjin Utrecht stiet faai.

Ferdigening

As Van Beek der net by is, dan foarmje Ibrahim Dresevic en Nick Bakker it sintrale ferdedigingsduo. Bakker makke tsjin Ajax syn debút foar sc Hearrenfean en die dat hiel aardich. Hy spile omdat Ibrahim Dresevic siik wie, mar de Kosovaar is yntusken wer better.

Johnny Jansen: "Nick heeft het keurig gedaan tegen Ajax. Dresevic heeft hele goede wedstrijden gespeeld en soms wat mindere. En Sven van Beek is onze rots in de branding. We hopen dat ze alle drie fit zijn, maar dat gaan we morgen zien".