Bangura yn de basis tsjin Feyenoord, De Jong hopet op in punt

"Ja, moai, prachtich", seit er. Mar hoe moai ek, it giet snein wol om de punten: "Wy moatte punten helje. Wy hawwe ôfrûne wykein ien lizze litten en wy moatte sjen om dy wer werom te heljen. De kâns dat Feyenoord fan ús wint is grutter as dat wy fan Feyenoord winne, mar it is wol in kâns". De Jong wol net sizze hoe't er Feyenoord bespylje wol, hy hâldt it derby dat der kânsen lizze.

Punten pakke tsjin in topploech

Tsjin PSV, Ajax en AZ slagge it Cambuur net om punten te pakken. En ek Feyenoord is in topploech. "It kin in oantreklike wedstriid wurde. Arne Slot is gewoan in goeie trainer. Hy hat by my it diploma helle en hy wol ek oanfalle, krekt as wy."

Dêr leit neffens De Jong de útdaging foar syn ploech. "Dêr moatte wy dan wer wat op fine. En it moat ris in kear krekt goed falle, in puntsje tsjin in topploech, dat soe geweldich wêze. En it kin samar in kear: 'Eens komt de tijd'."