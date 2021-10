RIVM: 204 nije besmettingen yn Fryslân

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren gjin stjergefallen fêststeld as gefolch fan it coronafirus. Der is ien Fries mei it coronafirus opnaam yn it sikehûs, it giet om in ynwenner fan de gemeente Tytsjerksteradiel.

Lanlik

Lanlik leit it tal nije coronabesmettingen op 5.903. It trochsneed fan de ôfrûne sân dagen is 4.334.