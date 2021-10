Jongelju yn Raerd komme yn opstân; nijboupriis starterswenningen flink omheech gien

De jongelju fan Raerd fiele har foarliigd troch wenningkorporaasje Elkien, arsjitekt Wijffels en boubedriuw Zijlstra. Snein komme de jongelju yn opstân.

Ytsen Strikwerda fan Elkien begrypt de reaksje. "Se wienen noch yn de ferûnderstelling dat de priis 150.000 wêze soe, dêr't yn it begjin oait praat is. Dat wie in rûzing op in sigaredoaze. Yn de rin fan de jierren en hielendal mei dizze gekte binne materialen flink djoerder wurden en dêrtroch binne de prizen eksplodearre."

"Wy ha der net sa'n rol yn hân. Wy ha allinne de grûn beskikber steld en de kontakten tusken oannimmer, arsjitekt en doarp lein. Achterôf hie it kontakt folle yntinsiver moatten en miskien hie earder oanjûn wurde moatte dat de prizen omheech gean. Mar dat is achterôf."

Net de haadpriis

Hy begrypt de teloarstelling by de jongelju. "It hat altyd ús yntinsje west om it foar in sosjale priis yn te bringen. Wy freegje der net de haadpriis foar. Mar it wurdt no krekt dien oft oaren der flink oan fertsjinje en dat moat ik dochs wol bestride, want de prizen binne gewoan enoarm eksplodearre."

"Wy hiene it leafst foar 125.000 euro de wenningen del setten, mar sa is it hjoed-de-dei net. Der kinne wy neat oan dwaan en de oannimmer ek net. It iennige dat je sizze kinne is: dat hiene se earder mei mekoar bepraten kinnen. Achterôf hie dat better kinnen."