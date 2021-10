GGD Fryslân: "Fjouwer op de fiif minsken op de IC is net faksinearre"

"It rint wol op, mar fjouwer fan de fiif minsken is faksinearre, dus dat is in goed ding", seit Margreet de Graaf, direkteur fan GGD Fryslân. "Wy sjogge dêr in soad foardielen fan, wa't dan corona krijt, hat der folle minder lêst fan."

Faksinearren wurde dus minder gau bot siik fan corona, seit De Graaf. "Ast sjochst nei wa't der op de IC lizze, fjouwer op de fiif minsken op de IC is net faksinearre."

Mear faksinaasjes

Foar it earst sûnt fiif wiken binne der dizze wike wer mear prikken set. It giet om 3913 prikken yn ferliking mei 3089 prikken ferline wike. Mei dizze nije faksinaasjes leit it persintaazje folslein faksinearre Friezen no op 78 persint.

Neffens de GGD fiele faksinearren har feiliger troch it faksin. "En dat is ek wer in goed ding, je moatte ek net yn in stân fan panyk bliuwe." Mar faksinearren moatte der om tinke dat se it firus noch hieltiten krije kinne. "It kloppet dat it wol meifalt ast faksinearre bist, mar kinst it noch wol trochjaan."

Dêrom ropt de GGD ek faksinearren op om by klachten thús te bliuwen en harren teste te litten. En by klachten folstiet in selstest net, seit De Graaf. Dy binne der allinnich foar de wissichheid. "Ast gjin klachten hast en do tinkst ik sil fuort en ik wol der wis fan wêze, dan kinst in selstest dwaan."

Gefolgen foar de soarch

De druk op de soarch nimt stadichoan ta, ek yn Fryslân. "Dêrom is der no wer sprieding fan minsken dy't corona hawwe. Fan it iene sikehûs dêr't dêr wat mear fan binne nei it oare sikehûs dêr't dêr wat minder fan binne. Sa hawwe bygelyks ek hertpasjinten oeral deselde tagong ta soarch."