Fisken kinne fia dûker op It Amelân makliker tusken sâlt en swiet wetter swimme

It wurk koste goed ien miljoen euro en is dizze wike oplevere.

Wetterskip Fryslân begûn yn april mei it ferbetterjen fan de fiskmigraasje yn de Ballumerbocht op It Amelân. Der kaam in nije, 600 meter lange parselieding tusken de rioelwettersuvering en de besteande fiskdûker yn de dyk. De âlde parselieding is fuorthelle en der binne ferskate oanpassingen dien.

Fisksoarten as iel, glêsiel, seeforel, bot en stikelbears wurde lokke nei in doar dy't faker iepengiet.

"Door de duiker in de nieuwe persleiding is er een lokstroom met een deur en die gaat ook vaker open dan vroeger, bijna elke cyclus van het getij", leit projektlieder Frodo Verberg út. "Vismigratie zorgt voor een betere visstand en dat heeft effect op het hele ecologische systeem en de waterkwaliteit."

Goed foar de fiskstân

Wethâlder Piet IJnsen fan Amelân is der wiis mei dat it suvere wetter ynset wurdt as lokstream. "Daardoor heeft de vis in de Waddenzee nu veel vaker de gelegenheid om naar het zoete binnenwater te zwemmen of terug de zee op. Het effect van de vismigratie neemt sterk toe en dat is goed voor de visstand."

De dûker, in grutte betonnen holle koker, leit by de Ballumerbocht fiif meter ûnder de krún fan de Waadseedyk. Wetterskip Fryslân boude de dûker yn 2017 om it oerstallige wetter út de achterlizzende polder nei de Waadsee ôf te fieren.

Wetterskip Fryslân wol de trek fan fisken troch de dûker de kommende jierren monitoarje.