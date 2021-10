De toan fan Joana Duarte: "De frisistyk (II)"

Ferline wike fertelde ik jim hoe't der op myn foarnimmen reagearre waard, wat de eftergrûn fan de 46 respondinten wie, en hoe bot de mienings oer de frisistyk sa no en dan útinoarrinne ûnder de enketearren. Dizze wike gean ik wat djipper yn op de enkêtefragen sels.

Ik frege yn de enkête nei trije haadaspekten dy't wichtich wêze kinne soene, as it derom giet in saakkundige op it mêd fan de frisistyk te beskriuwen. Myn earste fraach hie mei de oplieding te krijen. Want wat moat in frisist studearre hawwe? Frysk sizze jo? Net perfoarst. 44 prosint fynt dat net sa wichtich. Nederlânsk as foaroplieding dan faaks, mei wat byfakken Frysk, yn de foarm fan in minor, in twadde master, of as twadde stúdzje? Bêst genôch, fynt 41 prosint.

Opmerklik genôch skoart ûnder de respondinten in oare oan 'taal' relatearre stúdzje, lykas Algemiene Taalwittenskippen, noch it heechst, mei santich prosint. In oare stúdzje by Letteren is foar de measten ek moai genôch (68%). In frisist hoecht dus net perfoarst Frysk studearre te hawwen. In grutte mearderheid fynt it wol wichtich dat in frisist promovearre is op in ûnderwerp út de frisistyk (74%).

Op syn minst sa nijsgjirrich is it lykwols wat de respondinten der sels oer sizze. 'Ik tink dat der mear rûtes binne om frisist te wurden' of 'De route maakt denk ik niet zoveel uit, als je maar veel kennis hebt opgedaan over de Friese taal en cultuur'.

En: 'It makket my net safolle út hokker stúdzje oft immen folge hat. It kin ek gean om in sosjolooch, (kultureel) antropolooch, politikolooch of in skiedkundige; it mei om my wol breder as allinnich Letteren. Krekt yn de kombinaasje sjoch ik de mearwearde, omdat it Frysk of in minderheidstaal safolle mear domeinen beslacht as allinnich taalkunde of letteren.'

En moat in frisist it Frysk net op syn minst as memmetaal hawwe? Hjir wurdt echt hiel ferskillend oer tocht, sa docht bliken! Nimmen liet it ûnferskillich. In krappe mearderheid fûn fan net, wylst 44 prosint fan de ûnderfregen wol graach sjen soe dat in frisist memmetaalsprekker is.

As jo der lykwols op trochfreegje, docht bliken dat enketearren it it wichtichste fine dat in frisist yn alle gefallen Frysk lêze en skriuwe kin op heech nivo: 'Lêze en ferstean kin it net sûnder; it praten komt wol, as de wil der mar is', waard der bygelyks sein. En: 'Een frisist hoeft geen Fries te zijn', want: 'dat it Frysk jo memmetaal is, seit net dat jo it op in akademysk nivo brûke kinne, of it yn kontekst pleatse kinne'. Om koart te gean: jo hoege dus net in aai lizze te kinnen om rûke te kinnen oft it stjonkt.

Mar wat is in frisist dan wol? In frisist docht yn it foarste plak ûndersyk op it mêd fan de Fryske taal- en letterkunde, fynt 80 prosint. Nei bygelyks de posysje fan de taal yn ûnderwiis en soarch, of nei de sichtberens fan it Frysk. In frisist hat kennis en kunde fan de Fryske skiednis, kultuer, kontekst en ûndersyksskiednis, fynt hast 90 prosint, en beweecht him of har folop yn de Fryske kennisynfrastruktuer. Of sa't ien fan de enketearren it sei: 'In frisist moat by steat wêze om oer de grinzen fan it eigen fakgebiet hinne te sjen en ferbinings oangean mei oare dissiplines.'

De konklúzje fan dit ûndersykje is, wat my oanbelanget, dat wy it wol wat breder beskôgje meie, as it om de frisistyk en om frisisten giet: in frisist is net perfoarst in Fries, praat net perfoarst Frysk, hat faaks sels net Frysk studearre, mar docht op akademysk nivo ûndersyk op it mêd fan it Frysk, oft dat no tapast of taalsosjologysk is (de posysje fan it Frysk yn de mienskip), of mear fûneminteel taalkundich.

Of sa't ien fan de respondinten it sei: 'Ik tocht by in frisist altyd earst oan immen dy't spesjalist is op it mêd fan de taal, mar neffens my is it better om it rommer te sjen: asto dy wittenskiplik mei de Fryske literatuer, taalsosjology of taalpedagogyk dwaande hâldst, bist in frisist.'"