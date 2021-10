Seehûnen yn Dútsk Waadgebiet dea troch fûgelgryp; 'gjin panyk' seit firolooch Ab Osterhaus

"Er zijn vijf zeehonden dood aangetroffen en bij drie daarvan is de infectie gevonden", seit Ab Osterhaus. "De ontsteking was echter niet in de luchtwegen, maar in de hersenen." Neffens him binne oare bisten net besmet. "Er zijn zo'n 50 zeehonden in Nederland en Duitsland nagekeken en negatief getest op het virus."

De fûgelgryp komt benammen by fûgelsoarten foar, mar ek wol by sûchdieren. "Twee maanden geleden was in Engeland ook een soortgelijk geval. Het is dus niet ongewoon, maat het vervelende is dat de mogelijkheid bestaat dat het virus zich aanpast aan een zoogdiersoort en zich zo gaat verspreiden. Vijf jaar geleden was er een behoorlijk grote uitbraak bij zeehonden, maar dat is nu niet het geval. Het is nu vooralsnog beperkt tot een paar."

Net gefaarlik foar minsken

By fûgels is de kâns op fersprieding grut. "Andere diersoorten kunnen besmet raken als ze de vogels opeten of in contact komen met de poep." Dizze fariant is net gefaarlik foar minsken. "Maar we gaan het wel goed in gaten houden, het onderzoek voortzetten en monitoren."