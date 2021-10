Sel easke tsjin yn Fryslân aktive Brabander sloep- en karavandieven

De dieven wiene aktyf yn it hiele lân en namen ek boaten út Jutryp, Wâldsein en Wyns mei. Yn Drachten hawwe sy begjin ferline jier fiif karavans stellen. De manlju koene oanholden wurde nei't der kamerabylden op telefyzje sjen litten binne yn it programma Opsporing Verzocht. Tsjûgen kenden de manlju werom op it byld.

Tsjin de man fan 55 is trije jier sel easke, om't hy in liedende rol spile hawwe soe. It stel waard earder yn Snits al oanholden. Oer twa wiken docht de rjochter útspraak.