Boeren keare CDA de rêch ta, Fryske foarsitter wol dat CDA perspektyf jout

De Nederlânske boeren hawwe it fertrouwen yn de oerheid folslein ferlern. Dat docht bliken út in ûndersyk ûnder 981 boeren yn opdracht fan de Volkskrant. Bemuoisucht en ûnkunde by it regear slaan foar master op. In protte maatregels dy't fan boppen oan de boeren oplein wurde, slute hielendal net oan by de praktyk.

Ferlies by CDA

Neffens it ûndersyk keare boeren manmachtich it CDA - fanâlds dé boere-partij - de rêch ta. Foaral feehâlders soenen, as der no ferkiezingen wienen, op BoerBurgerBeweging stimme. De kristendemokraten soenen noch mar 4 persint fan de boere-stimmen krije.

Foarsitter Joosten fan it CDA Fryslân wie tongersdeitemoarn net bliid doe't er de krante út de bus helle hie en it berjocht lies. Hy makket him soargen oer de kommende gemeenteriedsferkiezingen: "Ik zou jokken als ik zei dat het niet zo was. We houden ons hart vast. Dat is een belangrijke peiling, hoewel gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk geen landelijke verkiezingen zijn."