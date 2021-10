Gjin stroom foar nije bedriuwen yn grut part fan Fryslân, útwreiding ek ûnmooglik

De problemen op it stroomnet binne folle grutter as earder tocht. Op guon plakken is de maksimale kapasiteit berikt. Dêrtroch rekket Fryslân 'op slot'. Bedriuwen dy't yn in fol gebiet sitte, kinne sadwaande net útwreidzje.

Wichtige plakken foar yndustry en bedriuwen lykas Ljouwert, It Hearrenfean en Wolvegea lizze yn 'read gebiet', dêr't de problemen it slimst binne.

Bakkerij sjocht fan needs bûten Fryslân

De yndustriële bakkerij Borgesius yn Ljouwert is dêr in foarbyld fan. It bedriuw wol graach útwreidzje, mar dat kin net omdat Liander gjin stroom leverje kin. It bedriuw sjocht no nei mooglikheden om de útwreiding earne oars te realisearjen. It giet yn dit gefal om in ferlies fan 40 arbeidsplakken foar Fryslân.

Liander is op it stuit dwaande om bedriuwen yn regio's dêr't it stroomnet fol driget te reitsjen op de hichte te stellen. In wurdfierder seit dat útwreiding yn bepaalde gebieten foar in oantal jierren net mooglik is.