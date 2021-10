Akademy die ûndersyk nei Súd-Lauwerslânsk: 'Nea goed ûndersocht'

De konklúzje fan it ferkennende rapport falt miskien te ferwachtsjen: der is in 'kontakttaal' ûntstien yn it Frysk-Grinslanner grinsgebiet. It kontakt tusken de beide provinsjes wurdt wjerspegele yn de wurden en taalregels.

Hast neat oer bekend

Yn 2019 die mei in oar ûndersyk bliken dat der 'bijzonder weinig bekend' wie oer it Súd-Lauwerslânsk. "De beschikbare kennis kon in twee bladzijden worden samengevat", sa stiet yn it rapport. Boppedat waard de streektaal yn it ferline foar 't gemak ta it Stedsfrysk fan Kollum rekkene. Der wie dus grut ferlet fan in ûndersyk.

Sân doarpen

Yn it ûndersyk binne sân doarpen meinaam: de polderdoarpen Kollumerpomp, Warfstermûne, Muntsjesyl en Boerum, mar ek Gerkeskleaster, Strobos en Kollum. Yn totaal wenje dêr in lytse 8.500 ynwenners.

Yn elts doarp binne twa sprekkers fan boppe de 50 jier selektearre en frege om in lange list fan wurden en sinnen oer te setten yn har eigen dialekt. Dêrfan binne ek opnamen makke, sa't de klanken bewarre bliuwe.

Beynfloede

Der hat bliken dien dat der echt in nije 'taalfariëteit' ûntstien is. It Súd-Lauwerslânsk is beynfloede troch it Frysk, Nedersaksysk, Stedsfrysk en Nederlânsk.