Biologyske hutspot foar Suderigge troch gearwurking mei Fryske bioboer

Folkert Botma ferbout duorsum. Net mear alles op ien perseel ien gewaaks, mar 32 stripen mei allerhanne gewaaksen. "Dat soarget foar mear bioferskaat, likegoed boppe as ûnder de grûn", leit Botma út. "Wy besykje ek mear CO2 op te slaan yn de grûn en mear ynsekten oan te lûken. It fee soarget foar dong op in natuerlike wize. Sa besykje wy de grûn en úteinlik de wrâld in stikje sûner te meitsjen."

Sûne natuer, sûne minsken

Botma wurket mei de fisy fan 'regenerative lânbou'. "Dat giet út fan in sûne grûn, sûne planten en dêrtroch ek sûne minsken. Dêrom wie de soarch in logyske doelgroep en kamen wy út by Hof en Hiem. Wy wolle regionaal ôfsette en foar harren is it wichtich om mei sûne griente iten te sieden."