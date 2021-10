Foar Janieke Steenstra en Jan Douwe van der Meer fan Hallum is it in dei om nea te ferjitten. Sy mochten yn de Steateseal fan it Provinsjehûs yn it houliksboatsje stappe. Gewoanwei bart soks net, mar om't de seal dit jier 125 jier yn gebrûk is, hat kommissaris fan de Kening Arno Brok in útsûndering makke.