Harnzer klear foar solarrace, mar thúskomme út Marokko is noch in opjefte

De solarrace soe earst yn Australië hâlden wurde, mar fanwegen de coronasituaasje dêr mocht dat net mear trochgean. De wedstriden waarden dêrom nei Marokko ferpleatst.

"In Marokko is het eigenlijk nog best prima", seit Remco Hoen. "Marokko heeft wel een coronatoegangsbewijs ingesteld, maar ons hele team is gevaccineerd. Dus daar hebben we weinig problemen mee."

Weromkommen noch net bekend

It is noch wol efkes de fraach hoe en wannear't it team werom nei Nederlân komme kin. "We leggen contact met lokale autoriteiten, de race-organisatie en met Buitenlandse Zaken. Daar zijn we druk bezig mee. We bekijken de situatie per dag en houden de adviezen van Buitenlandse Zaken aan. Nu adviseert men een alternatieve route via een ander land, want rechtstreeks op Nederland vliegen kan helaas niet meer. Daar moet je dan omheen werken."

Coronabubbel

Yn Marokko sels wurdt yn in 'bubbel' wurke. "We kunnen vrij reizen in Marokko. We zitten nu in een bubbel met de rest van de teams. Zo proberen we het toch zo coronaproof mogelijk uit te voeren. We houden ons aan de regels en de race kan zoals het nu lijkt nog doorgaan."