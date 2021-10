Direkteur SC Cambuur: "Het supportersgeweld in Nijmegen is niet normaal"

Yn Nijmegen ûntstiene snein grutte rellen by de derby NEC Vitesse. De Graaf seit mei klam dat Cambuur sokke eksessen net hat. "We hebben wel wat kleine incidenten gehad met biergooien, maar verder hangt er een hele positieve sfeer in het Cambuurstadion. Maar we kunnen niet ontkennen dat er elders dingen gebeurd zijn die we niet willen. We trekken daarin samen op, want wat vandaag bij de ene club gebeurt kan morgen bij een andere club gebeuren."

Utlittenens

Yn de earste wiken fan it fuotbalseizoen leit it oantal ynsidinten mei fuotbalsupporters folle heger as normaal. De Graaf tinkt dat de lange ôfwêzigens fan fuotbal yn de lockdowns wolris in ferklearring wêze kin foar de tanimming oan supportersgeweld. "Nu lopen de stadions weer vol, dan kan er enige uitgelatenheid zijn die ook de verkeerde kant op kan slaan."

Biersmiterij

Supporters fan útspyljende klups moatte harren no registrearje litte. Wannear't der guod op it fjild smiten wurdt, kin der in boete folgje. "Ik weet niet of het helpt, maar je zal ergens mee moeten starten om het uit te bannen. Registratie van uitsupporters doen wij zelf al jaren. Biergooien is wel een fenomeen dat helaas veel voorkomt op dit moment. Spelers worden bij een corner met bier ondergegooid, dat is natuurlijk niet lekker. Dat moet gewoon stoppen."