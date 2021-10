Har redens binne al 60 jier âld, mar dogge it noch bêst. Tine Bouius fan Dokkum is 80 jier en rydt noch alle wiken har rûntsjes yn de iishal yn Ljouwert. It riden learde sy as lyts famke op de sleat efter de pleats fan heit en mem en mei har man ried sy yn 1986 de Alvestêdetocht. Pas dêrnei besleat frou Bouius foar de technyk op reedrydles te gean.