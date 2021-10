Bearn Bilker: 'Sjoch opskuor om foto pikante Alexia as learmomint'

It keninklik hûs hat jierren ferlyn in mediakoade ynsteld: yn ruil foar in pear fotomominten yn it jier, moatte de media de famylje de rest fan it jier gewurde litte. Wurket sa'n mediakoade noch wol, no't elkenien mei in telefoantsje alle mooglike foto's de wrâld yn slingerje kin?

Bilker: "Alexia is minderjierrich. De mediakoade is moai, mar dan moat elkenien him der wol oan hâlde. It iennige dat de kening dwaan kin is, as haad fan de famylje, nei de rjochter stappe. Dy saak ferliest er en dat wit er, want mei de mediakoade leit der in oerienkomst."