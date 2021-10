Yn alle Fryske gemeenten mear as 70 prosint faksinearre

De faksinaasjegraad yn it noardeasten wurdt wol stadichoan heger. Doe't it RIVM oardel moanne lyn foar it earst lokale faksinaasjesifers iepenbier makke, sieten Achtkarspelen en Dantumadiel noch op 64 prosint.

Fryslân goed fjouwer prosintpunt ûnder lanlik trochsneed

Yn Nederlân is de faksinaasjegraad ûnder 12-plussers gemiddeld 81,4 prosint. Op de Waadeilannen nei sitte alle Fryske gemeenten dêrûnder. It Fryske gemiddelde is 77 prosint.

Dat de faksinaasjegraad it heechst is op de Waadeilannen is gjin ferrassing: de GGD Fryslân hat al geregeld sein dat de reewilligens fan de eilanners grut wie om har faksinearje te litten. Boppedat is de GGD spesjaal nei de Waadeilannen ta gongen om de eilanners te faksinearjen.