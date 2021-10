Miljeufederaasje: "Te min kapasiteit elektrisiteitsnet skuld fan Liander"

De lokale polityk soe ek mear de rezjy nimme moatte yn de oanpak fan de problemen, fynt de Friese Milieu Federatie.

Sa't it no liket kinne boeren dy't in soad panielen op it dak ha wolle, of lytse duorsume inisjativen mei opwekte duorsume enerzjy, net oansletten wurde op it elektristeitsnet. Se moatte dêr noch in skoft op wachtsje.

"Dat betsjut dat in hiel soad fan dat soart projekten yn de wachtstân stean. Wy fernimme just dat troch de hegere gasprizen op dit stuit in soad ferlet is fan sinnepanielen foar grutferbrûk. Dêrfan seit de netbehearder: je moatte in pear jier wachtsje", fertelt Hans van der Werf, direkteur fan de Friese Milieu Federatie.

Duorsum wurde giet stadiger

It tempo fan it ferduorsumjen giet dêrtroch stadiger. "Wy meitsje ús soargen om't de enerzjy dy't minsken no ha om plannen te meitsjen der wat út giet. Sels de lytse inisjativen moatte no geduld ha oant der wer genôch kapasiteit is."

De tiid fan warskôgjen is no al foarby, wat Van der Werf oanbelanget. "Boem is ho, sizze se altyd, mar de 'ho' hat al west."