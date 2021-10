Frysktalige filmhit Stjer nominearre foar bêste film op NFF

Bêste lange dokumintêre

Hjir is Bart Eysink Smeets ien fan de nominearren. Syn Bart en de steen die terug naar huis ging wie ferline jier al te sjen op NPO2 yn de rige 2DOC.

Ek foardroegen binne: Weg uit de stad fan Tom Tieman en Saskia Jeulink oer it Grinslanner plattelân en IJswee fan Okki Poortvliet. Dy giet oer wat in bêste winter en reedriden betsjut foar de ynwenners fan it doarp Odoorn yn Drinte

Bêste koarte spylfilm

Yn dizze kategory binne fjouwer ynstjoerings foardroegen: Melanie fan Reinout Hellenthal, ADA fan Fabian Claes Jansen, Kom hier fan Marieke Elzerman en Koud Bloed fan Morgan Grunefeld.



Bêste amateurfilm

Hjir meitsje Leon Wohlrabe mei syn Zwevend lief meisje, Rick Ploeg mei Durf - het verhaal van 11 december 1944 en Rieuwert Huisman mei Kijken door een Roze Bril in kâns.



Bêste koarte dokumintêre

Rebellious Silence fan Nuria Zantman, In The Right Place fan Sam van Zoest en Ik ben ook iemand fan Marijke Huisman meitsje yn dizze kategory in kâns.



Bêste studintefilm

Fan de fiif ynstjoerde studintefilms binne trije útsocht: Eb fan Frederik en Maria Stuut, States of Mind fan Dirk Lentz en Schervengericht fan Hidde Muskee.



Grutste jong talint

Fan de trije jonge makkers nimt ien de award yn dizze kategory mei nei hûs: Wer Okki Poortvliet (IJswee), fieders Hanna Swart (The Happy Pathmaker) en Carmen Maria (Bettie van de thuiszorg).