Sportfiskerij leit stegers by Easterwâlde, ek foar minderfalide fiskers

"Sjoch, fuortendaalks in snoek te pakken," seit Tamme Smit wylst hy nei in pear fiskers yn de fierte wiist. Dy fiskers meitsje gebrûk fan in nije steger dy't Sportvisserij Fryslân oanlein het. Dat is in oerkoepeljende organisaasje dy't oeral yn Fryslân hopet it fiskjen te ferbetterjen.

Tagonklikens

Smit wurket by Sportvisserij en is mar wat bliid mei de ynset fan de organisaasje. "Wy hawwe by dizze fiver folslein nije stegers makke. Hjir sitte trije op in rige en efkes fierderop stiet ientsje op in breder plak. Dêr sit in soarte fan rinplank by, sa't minsken mei in beheining ek fiskje kinne. Wy wolle it foar eltsenien tagonklik meitsje."

Dat wie noch in hiele put, want de wâl wie folslein tichtgroeid. "Mar fan it jild dat fiskers betelje foar de fiskpas, kinne wy dit soarte projekten opsette."