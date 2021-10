De toan fan Jan Koops: "Heufdzeerte"

Laeter dee blieken dawwwe veur oons gemientehuus eins naor Dokkum moeten zollen en dat et ketoor Kollum, mit et prachtige Westenstein, op 't heden mar een soort van bi'jgebouw is daor nog al een peer meensken zitten of veur ofspraoken henne kommen, mar dat ze van doel binnen en verkope bi'jkotten et hiele zwikkien. Dat daor warken dus doukies hielemaole gien baentiesmannen meer.

Wi'j konnen daor oflopen meert nog al oonze stem uutbrengen bi'j de verkiezings veur de Twiede Kaemer, mar dat zol neffens plan wel es de leste keer west hebben kund.

Veurig jaor was et gemientehuus al haost verkocht. Eerst zol d'r spraoke west hebben van onderhaanse verkope. Doe twie aandere perti'jen, die ok belangstelling hadden, daor locht van kregen, wodde et toch nog mar evenpies anbesteded. Mar mit wat extra veurweerden die pas laeter op et klied kwammen was et et plan en verkope et an de perti'j die et minste beuden hadde. En laot dat now ok krek et bedrief wezen daor et in eersten onderhaans al an verkocht wodden zol.

Mar veur die wat vremde wieze van verkopen het de rechter begin dit jaor een stokkien steuken.

En now bliekt et een dossier wodden te wezen daor de bestuurders heufdzeerte van kriegen. Zo arg zels dat d'r niet meer iene mar twie wethoolders op de zaeke zet binnen.

Et komt mi'j wat vremd over dat d'r now votdaolik extra inzet kommen is. A'k de berichten in de buurt geleuven moete dan hebben de meerste inwoners van Kollum al vule langer heufdzeerte van et verhuzen van alle baentiesmannen naor Dokkum, van et verkassen van et gemientehuus daorhenne. Is d'r destieds ok een extra wethoolder op de zaeke zet om et veur te kommen? Ik heb gien idee mar, as et ál zo is, dan het et dus niks hulpen.

Hier zet de ofstaand van de burger naor de overhied dus ok al uut aende. Dat is trouwens een virus dat al vule langer an de gang is.

Kiek mar naor de vertegenwoordiging in de Twiede Kaemer. Pieter Omtzigt rekende veur menister Ollongren uut dat in de perveencies Frieslaand, Grunningen, Drenthe, Overiessel, Gelderlaand én Flevolaand bi'jmekeer krek zovule Twiede Kaemerleden wonen as alliend in de stad Den Haag, wiels in die perveensies tien keer zovule meensken wonen.

Hi'j rekende ok uut dat d'r twie kaemerleden uut Drenthe, Twente en de Aachterhoeke kommen, daor anderhalf miljoen meensken wonen. En uut Amsterdam en Den Haag, saemen nog gien anderhalf miljoen meensken, kommen 46 kaemerleden.

Is et dan een wonder dat de gaswinningspreblemen lange tied niet serieus neumen binnen? Is et een wonder dat et autocircuit in Zaandvoort deur gaon kon, wiels d'r in Assen een bruukbere baene ligt? Is et een wonder dat ze et vliegveld Lelystad d'r deurdrokken willen? Is et een wonder dat et eupenbaor vervoer in et Noorden minder toegaankelik is, en dat veur et bezuken van de testlekaosie veur corona, buten et westen omme, vaeke ommelaanse reizen maekt wodden moeten?

Dan zoj' daenken dat et goed is dat d'r lekaole perti'jen binnen die et in elk geval opnemen veur de eigen streek. Mar et dee disse weke blieken dat d'r van lekaole perti'jen twie keer zovule meensken heur ofscheiden as bi'j lanelik aktieve perti'jen. En deur al die ofsplitsings bin d'r now lanelik 150 lekaole perti'jen daor de kiezers niet op stemd hebben, omreden ze d'r bi'j de verkiezings nog niet weren, mar opricht binnen deur de ofsplitsers. 150 extra perti'jen!

Et wodt tied dat et hiele systeem es flink op de schoppe komt en dat d'r zocht wodt naor plannen om de poletiek dichter bi'j de meensken te brengen en dat de ofstaand tussen bestuur en burger dus kleiner maekt wodt.

Daor helpt dan ok et ni'je stemformelier, dat ze uutpreberen willen, niet an mit. Daor stem ie eerst op een perti'j en daoronder op een nommer. En dat nommer staot dan veur de kandidaot die deur zien of heur perti'j dat nommer op de kieslieste kregen het. Dat vien ik de verkeerde oplossing. Mooier zol et wezen et juust persoonliker te maeken deur een pasfoto van de kandidaot zien te laoten. En awwe per distrikt stemmen zollen dan was dat grote stok behang as stembiljet ok niet meer neudig en zollen wi'j oons beter vertegenwoordigd vulen kunnen as now. En as et an mi'j ligt stemmen wi'j nog jaoren in et gemientehuus van Kollum."