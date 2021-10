Brân yn sintrum Ljouwert ûnder kontrôle; hûzen earst net bewenber

De brân bruts tongersdeitemoarn út oan de Uniabuurt. It hiele blok is ûntromme. "De skea is enoarm", seit Marten Klaas Brinksma fan de brânwacht. "Hiele stikken fan it gebou binne fuortbrând. It pân is no ek noch net feilich. Benammen minsken dy't boppe of achter de pizzeria wenje kinne foarearst net werom nei hûs ta."

De brân soe útbrutsen wêze yn de keuken fan pizzeria Bella Roma, seit Brinksma. "En dat is dêrnei troch it hiele pân slein. It is lestich om it te bestriden, omdatst binnentroch sjen moatst oftst by de brân komme kinst."

Gjin panyk

Panyk wie der net. "Mar hast wol te krijen mei gebouwen dy't ticht opelkoar steane, dat makket it altyd dreech."