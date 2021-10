Brân yn sintrum Ljouwert; ruten en doarren ticht hâlde

De brân is dreech te berikken. It soe gean om in souderbrân yn it restaurant Bella Roma. De brânwacht besiket om foar te kommen dat de brân oerslacht nei gebouwen dy't dernjonken lizze. By de bestriding fan de brân wurdt in heechwurker ynset. Ek de traumahelikopter is teplak.

Minsken yn de buert moatte ruten en doarren ticht dwaan en meganyske fentilaasje út sette.