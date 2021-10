Ein fan gaswinning Burgum yn sicht: "Mar sit der gjin 'addertje' ûnder it gers?"

Op it stuit fernimme se neat fan de winning, seit Bruining, ek al is de gaswinning al hast fyftich jier oan de gong. "Alles sakket wol mei. Dat fernimst net, mar de boaiemdelgong is der wol."

Delgong kin ferfelend wurde

En ek dat smyt ek in ûnwisse situaasje op. "Mei syn allen binne we no 18 of 19 sintimeter sakke. Yn de takomst kin dat noch hiel ferfelend wurde, want dan komst mei de wetterhúshâlding yn 'e knipe. Kinst it wetter net mear maklik ôffiere."

Dat gjinien yn it doarp no neat fernimt fan de gaswinning, betsjut ek dat it beslist net it praat fan de dei is yn Burgum. "As it yn it nijs is, dan ha we it der wol oer. Minsken binne ek wol bliid mei it beslút. Mar gjinien leit der wekker fan."