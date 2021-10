Shorttrackers tusken de 'marsmantsjes' by earste wrâldbeker yn Sina

De wrâldbekerwedstriid fan it oankommende wykein is de earste dêr't alle lannen wer oan meidogge. Ferline jier hawwe de shorttrackers ek yn in 'bubbel' in tal wedstriden ôfwurke, mar dêr wiene de Aziaten bygelyks net by. En dat binne krekt de grutste konkurrinten.

Konkurrinsje

No dogge de Koreanen en de Sinezen wol wer mei. Foar it earst sûnt de útbraak fan de coronakrisis. Schulting: "Het is anderhalf jaar geleden, maar het voelt heel oud en vertrouwd. Dat is heel erg lekker. Ik ben benieuwd hoe iedereen rijdt."

Ek hjir bliuwt Knegt rêstich ûnder. It is net sa dat de Bantegeaster hiel nijsgjirrich is nei syn bûtenlânske konkurrinten. "Ik kin der amper wat oer sizze. Ik bin net de persoan dy't nei de iisbaan giet om in training fan de Koreanen of Sinezen te besjen. We sjogge it wol."