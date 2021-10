Kapasiteitsproblemen elektrisiteitsnet noch slimmer as earder tocht

Bedriuwen wurde bypraat: situaasje knipend

Bedriuwen yn Fryslân dy't in soad elektrisiteit nedich ha, wurde op it stuit bypraat oer de knipende situaasje. Dy is te ferdielen yn twa kategoryen: it leverjen fan stroom en it weromleverjen fan bedriuwen oan it net troch bygelyks sinne- en wynenerzjy. Foar dy earste jildt sowieso dat der sawat gjin kilowatt mear by kin.

It giet om de saneamde 'grutferbrûkoanslutingen'. Dat binne oanslutingen fan grutter as 3x80 ampêre. Ynkoarten folgje nije resultaten fan in ûndersyk fan Tennet. Sy besykje mei 'managementcongestie' te sjen hoe't sy romte meitsje kinne.

"Tegen een vergoeding worden wind- of zonneparken dan tijdelijk uitgeschakeld", seit Hofland. Sa ûntstiet der efkes romte op it grôtfolle net. It is lykwols net dúdlik oft dat helpt. "In het ergste geval niet."