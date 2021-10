Koade giel foar hurde wyn; meldingen fan stoarmskea yn provinsje

It waait net allinnich hurd, der binne ek in soad buien. Dy nimme yn de rin fan de jûn wer stadichoan ôf. "De sinne kin der sels noch wol even by komme", seit waarman Piet Paulusma.

Freed wer

De wyn út west oant noardwest is krêftich of hurd, seit Paulusma. Freed folget in selde waartype fan buien, stoarmbuien mei wynstjitten yn krêft 8 of 9.

Warskôgingen by de feardaam

Gemeente Amelân warskôget dat de feardaam yn Nes ûnderstrûpe kin. Om 10.30 oere is de ferwachte wetterstân sa'n 2,23 meter +NAP en om 23.20 oere hinne 2,34 meter + NAP. Minsken kinne de auto of fyts better net by de feardaam parkearje, sa seit de gemeente. Ek it lege part fan parkearterrein P1 komt nei alle gedachten ûnder wetter te stean.

Ek de plysje jout in warskôging op sosjale media: