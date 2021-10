Jan Keizer sjocht werom op BZN-karriêre: “Friesland was heel belangrijk”

Ien anekdote út de begjintiid wit de Volendammer noch krekt. BZN hie in optreden yn Frjentsjer, op 18 oktober 1969 yn De Koornbeurs. "De manager begon meteen te zeggen dat ik de zaal in moest om de fans te leren kennen, want ik was nog nieuw."

BZN spile it dak fan De Koornbeurs ôf, fertelt Keizer. "In de pauze zei de zaaleigenaar tegen ons: als jullie zo doorgaan, betalen we niet uit. Het was zo enthousiast: de meiden zaten op de schouders van de mannen en het was een spektakel. Zo gezellig."

Spektakel yn Frjentsjer

Doedestiids snapte Keizer net goed wat de eigener fan de seal sei, mar no wol. "Want de boel moet natuurlijk wel netjes blijven. Maar het was een gekke situatie. Het maakte een enorme indruk."

Keizer wit noch dat er in man mei de namme Doede moete yn Frjentsjer. "Een hele sympathieke man die ons een beetje hielp, de kleedkamer wees en vertelde hoe het allemaal in z'n werk ging. Ik hoop dat hij nog leeft, ik wil hem nog wel een keer ontmoeten."