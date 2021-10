Friezen it benaudst foar aktuele gefaren lykas besmetlike syktes

Oanlieding fan de peiling is it risikoprofyl dat de organisaasje ien kear yn de fjouwer jier oanpasse moat. Yn dat profyl wurde alle mooglike risiko's beskreaun, mei de aksjes dy't dêrby nedich binne. Tink bygelyks oan opskuor, in oanslach, in útbraak fan in besmetlike sykte of in oerstreaming.

Dat de diken trochbrekke en dat Fryslân ûnder wetter komt te stean sil net gau foarkomme. Ek ek de kâns op in ûngelok mei in fleantúch of in grut skip is net wat dêr't Friezen harren fuortendalik soargen oer meitsje. Mar fan in besmetlike sykte lykas corona of in lange stroomsteuring, sjogge Friezen wol it risiko fan yn.

Benaud foar aktuele gefaren

Neffens Sytske Balt, kommunikaasjeadviseur Feilichheidsregio Fryslân binne de minsken it bangst foar dingen dy't aktueel binne. Dat ferklearret dat de eangst foar besmetlike syktes boppeoan stiet. In oerstreaming fan see út seit de minsken net safolle, want se rinne net it risiko dat se dat meimeitsje sille.