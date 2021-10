Opfang fan flechtlingen yn Fryslân: "Op koarte termyn net wat ekstra's"

Brok is foarsitter fan de provinsjale rezjytafel en wurket yn it flechtlingefraachstik gear mei Fred Veenstra, de foarsitter fan de Vereniging van Friese Gemeenten. Op dit stuit binne yn Fryslân 600 plakken yn Ljouwert, 500 plakken yn Balk en 150 plakken yn Heech regele. "As alle provinsjes no ekstra kapasiteit beskikber stelle, dan is it akute probleem yn Ter Apel der ek net mear."

Probleem fan it hiele lân

Wol seit Brok dat de situaasje yn de iene provinsje net te ferlykjen is mei dy yn in oare provinsje. Faak is der bûten de Rânested mear mooglik wat de aard en skaal oanbelanget, sa konkludearret hy.