Oerrinpolder by De Hoeve hast klear foar 50 olympyske swimbaden fol wetter

Der kin in hiele bats wetter yn de Roordapolder: fyftich olympyske swimbaden fol dy't elk 50 by 25 meter binne. As de polder 'yn wurking is', stiet der sawat in heale meter wetter. Sakket de boezemstân, dan sakket it wetter yn de polder stadich mei. It rint troch in smelle buis werom yn De Lende.

Wetterskip Fryslân is yn augustus mei it wurk oan de Roordapolder úteinset. Se wurkje nau gear mei natuerorganisaasje It Fryske Gea dy't de polder yn behear hat.

De Roordapolder leit deun njonken De Lende dy't ûnderdiel is fan de Fryske boezem. Dat is it haadstelsel fan marren, kanalen en fearten yn de provinsje Fryslân dy't mei-inoar yn ferbining stean. Mei in hege wetterstân yn de boezem wurdt 30 sintimeter boppe normaal bedoeld. Dan streamt it wetter de bergingspolder yn.

Grutter plan

De wetterberging yn de Roordapolder is ûnderdiel fan in grutter plan. Yn de beekdelling fan De Lende by De Hoeve en by Wolvegea wurdt de kommende trije jier 102 bunder grûn opnij ynrjochte. Dat moat liede ta mear bioferskaat, in bettere wetterkwaliteit, mear wetterberging en de mooglikheid om te rekreëarjen yn it gebiet. Njonken de Roordapolder by De Hoeve binne ûnder oare de Catspolder by Wolvegea, de polder IJkenverlaat, ek by De Hoeve, en de Hoekstrapolder súdlik fan Aldeholtpea dêr ek ûnderdiel fan.