Blok: gjin nije gaswinning by Burgum, Vermilion moat yn 2030 ophâlde

Betingst foar de besteande winning is wol dat it net foar mear boaiembeweging soarget as wat no de ferwachting is. Demisjonêr minister Blok komt mei it beslút nei advys fan Wetterskip Fryslân, it Staatstoezicht op de Mijnen, TNO en de regionale en lokale oerheden.

Vermilion woe de winning út de fjilden by Burgum graach útwreidzje en trochsette oant 2050. Oant dy tiid woe it bedriuw 11,5 miljard kúb ekstra gas út de grûn wei helje.

Te gefaarlik

It Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) sei dat it te gefaarlik wêze soe om mear gas te winnen om Burgum hinne. Neffens it SodM soe it risiko's opsmite foar bygelyks it grûn- en oerflaktewetter.

De regionale en lokale polityk siet der ek oer yn. Ferskate gemeenten en de provinsje ha tsjin Den Haag sein dat se it net mei de plannen iens wienen.