Bushalte treinstasjon De Westereen mei opheffing bedrige: "Aanst 2 km rinne foar de bus"

Iennige bus

It giet om bus 62 fan Ljouwert, oer De Westereen nei Kollum en Bûtenpost. It is de iennige bus dy't De Westereen oandocht, fertelt Sjipke Postma fan Doarpsbelang.

De bus hat fiif halten yn it doarp. Dêrfan wurde twa fan opheft, de haltes Tsjerkestrjitte en Skoallestrjitte. Dêr is Doarpsbelang it mei iens, want dat past by de plannen it doarp autolij te krijen.

2 km rinne

Mar it opdoeken fan de halte Noarder Stasjonsstrjitte is ûnakseptabel foar de doarpsorganisaasje. "Minsken út Sweagerbosk, Twizelerheide en súdlik-De Westereen moatte aanst 2 kilometer rinne as se mei de bus wolle". seit Postma.

It wurdt ek in probleem foar skoalbern en statushâlders út de omlizzende doarpen dy't op De Westereen boadskippen dogge. Dy stappe no yn en út de bus yn de Skoallestrjitte of se komme mei de trein. As de halte Skoallestrjitte fuort is, is de Noarder Stasjonsstrjitte in goed alternatyf, mar dan moat by wol bliuwe, fynt Doarpsbelang.