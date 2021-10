Alde Snitser skoalle giet opnij iepen foar flechtlingebern

De fjirtich bern geane nei de hjerstfakânsje nei de Snitser skoalle ta. De skoalle wie oant foarich jier iepen, mar omdat der hieltyd minder learlingen wienen, is de skoalle opheft.

Ombouwe

It gebou is no fan in bernedeiferbliuw, mar kin al gau wer brûkt wurde as skoalle. Op moandei 25 oktober binne de earste lessen. Nei 1 maaie wurdt it gebou wer brûkt as bernedeiferbliuw.

De fjirtich flechtlingebern sitte yn in herberch yn Heech, mei noch 110 oare flechtlingen. De gemeente Súdwest-Fryslân is ferantwurdlik foar it ûnderwiis foar de flechtlingen.

Ferdieling

Der binne ek bern fan it azc yn Snits dy't les krije. Dat bart op de Master Amiko-skoalle. De gemeente besjocht mei dy skoalle nei in ferdieling fan de bern út Heech en Snits oer beide gebouwen.