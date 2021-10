Fryske gemeenten bliid mei advys oer oare ferdieling Ryksjild

"De ROB bevestigt onze stelling dat de systeemwereld van het model te slecht aansluit bij de wereld zoals wij die kennen", seit Leo Pieter Stoel. Hy is boargemaster fan It Amelân en tagelyk foarsitter finânsjes fan de Vereniging van Friese Gemeenten.

Stoel: "Er moet beter rekening gehouden worden met de sociaaleconomische situatie van gemeenten, zoals deze bijvoorbeeld blijkt uit de kansenkaart van Nederland."

Ut it gemeentefûns wurdt alle jierren sa'n 30 miljard euro fan it Ryk ferdield. Foar gemeenten is it fûns de wichtichste boarne fan ynkomsten, njonken lokale belestingen en jild dat fertsjinne wurdt mei bougrûn.

De wize om it jild te ferdielen wurdt feroare, omdat de âlde wurkwize noch komt út de ein fan de jierren 90. Yn de tuskentiid is der in soad feroare yn de útjeften fan gemeenten.

Net goed sjoen nei finansjele situaasje

De nije ferdieling is earliker as de âlde, seit de ROB, mar moat noch ferbettere wurde. Der is net goed sjoen nei de finansjele situaasje fan gemeenten yn de praktyk. Gruttere gemeenten krije mear jild as lytsere. Gemeenten sûnder in soad toeristen komme der hiel min foarwei.

By de nije ferdieling binne needsaaklike útjeften yn bygelyks jeugdsoarch en klimaat ek net genôch meinaam. De ferantwurdlik minister, Kajsa Ollongren, woe yn 2027 de nije ferdieling evaluearje. Dat is neffens de ROB te let en te frijbliuwend.

Net genôch hâldfêst

Tytsy Willemsma, wethâlder yn Tytsjerksteradiel en lid fan de kommisje finânsjes fan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: "Dit ROB-advys toant oan dat dizze nije ferdieling foar gjin inkele gemeente genôch hâldfêst biedt en dêrmei net takomstbestindich is."

It ministearje fan Ynlânske Saken lit witte dat se it advys sjoen ha en dat se nochris sjen sille nei de nije ferdieling. Ein novimber wol it ministearje it plan 'neier beoardiele' ha.