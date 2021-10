De toan fan Froukje Sijtsma: "De leukste manlju komme út 'e Súdwesthoeke"

Ik wit eins net oft der oantoanber ûnderskied falt te meitsjen tusken Fryske regio's en in spesifike folksaard, mar troch de jierren hinne kom ik hieltyd mear ta dizze kleurde konklúzje. En ik haw der dus gjin wittenskiplik ûndersyk nei dien, of polst wêr't neffens oare Friezen de alderleukste manlju yn de provinsje wenje, mar ik haw as ferslachjouwer fansels al yn hiel wat plakken yn Fryslân op reportaazje west en mei in ferskaat oan minsken praat. Dat lit ik it foar de goede oarder dan basearje op myn eigen ûnderfinings: de leukste Fryske manlju fynst yn Súdwest.

Ik fyn manlju út de Súdwesthoeke, en hawar ik wol de froulju en alles wat der tuskenyn sit ek bêst efkes meinimme yn dit betooch, yn it generaal folle nofliker yn de omgong as Friezen yn de rest fan de provinsje. Se stean wat frijer yn it libben haw ik 't idee, se binne wat progressiver, wat waarmer, wat emosjoneler. Miskien binne de Friezen yn it súdwesten wol in bytsje as de Limboargers yn Nederlân. Se dogge yn alle gefallen wat boergondysker oan. In lekker wyntsje, spesjaalbierke of kulinêre hapkes, dy slaan se faak net ôf.

Altyd as ik yn de súdwesthoeke kom, fielt it as in waarm bad, de minsken stean iepener foar nijkommelingen. Lju fan de Klaai of de Wâlden sjogge wat mear de kat út de beam. Miskien komt dat ek wol troch it toerisme hear. Tsjin ierappels of in donghoop hoege je fansels ek net aardich te dwaan om der je bôle mei te fertsjinjen.

Hoe dan ek, fan it simmer koe ik bygelyks mar dreech fuortkomme út de Súdwesthoeke. Nei in dei as radioferslachjouwer yn Riis foar Simmer yn Fryslân sieten ferskate haadrolspilers noch efkes gesellich nei te praten yn de teatertún. Alle kearen at de boaiem fan myn glês yn sicht kaam, waard it ek fuort wer byfolle. Ik mocht pas fuortgean nei't ik tasein hie dat ik echt gau wer ris oanskowe soe foar in buorrel.

Los fan dat de manlju yn it suden fan ús provinsje wat frijer binne, oer harren gefoel doarre te praten en harren wat mear as gentlemen gedrage, is der eins noch wat oars. Ik krij it fuort waarm at manlju út de Súdwesthoeke begjinne te praten. Of moat ik sizze fan harren eksoatyske tongfal krij ik 'fut' bloskes op myn wangen.

De manlju triuwe net harren fuotten yn de skuon, of gean om in boadskip, mar dogge har 'futten' yn 'e 'skun' en helje in butskip. De bern bringe se net nei skoalle, mar nei 'skulle'. En by it klussen hawwe se it drok mei 'skurje' en 'burje', dêr't se by ús op de Klaai warber oan it skjirjen en boarjen binne. As ik dy geweldige klanken fan it Súdwesthoeksk hear, makket myn hert altyd in lyts spronkje.

It dialektysk ferskaat yn ús provinsje fyn ik geweldich. Prachtich, hoe't wy yn Fryslân sokke útienrinnende farianten prate en elkoar oer it generaal goed begripe. Want oftst no seist: ik haw mei in leuke man op it hoekje stien, of op it hoekje ston of stiend, de ferfolchfraach sil fut wêze: en hoe is it ôfrûn, of ôfrôn of ôfrûnd? Binne jim fierder gien, gongen of giend? En hast him noch wer ris sjoen, sjon of sjoend?

En no't ik der sa oer neitink, bin ik miskien ek wol in lyts bytsje jaloersk op minsken dy't wat oars prate as it standertfrysk dat ik learde op de kâlde klaai. Want as ien in bytsje oars Frysk praat, wurdt dy persoan yn myn eagen fuort in stik eksoatysker. Myn kollegakollumnisten bygelyks, dy prate Sneekers, Biltsk, Stellingwerfsk of Frysk mei in Portugeeske tongfal. Dat is dochs geweldich.

Ik sis ek wolris 'teugen myn moeke dy't út Luwwadden komt': wêrom hewwe jou ons eins niet Leeuwarders leard?" Sels haw ik leau 'k mar ien dialektyske ôfwiking, foar safier't ik wit. Wy ite yn it dialekt fan it noardeasten gjin griente, mar grinte. Dus mei my bist ek gau útiten.

Mar as ik Fryslân sa oersjoch, dan binne it miskien net allinnich de manlju fan de Súdwesthoeke dy't ik op in fuotstik sette moat. Mooglik fertsjinje ek eksoatyske sprekkers út bygelyks It Bilt, de Stellingwerven, it Westerkwartier, Kollum, de Fryske stedsjes of de Waadeilannen ek wol in oprjochte oade. Al wit ik net rjocht oft de folksaard dêr like noflik is as yn it súdwesten. It liket my dan ek saak om ris wat faker op ekspedysje te gean yn Fryske kontreien mei tongfallen dy't myn oandacht lûke, en dan moat ik jim letter mar ris ferslach útbringe oer hoe't se dêr op it hoekje stean of staan of stonne."