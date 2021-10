Ferkearsljochten op Tilster brêge as tydlike oplossing foar swier ferkear

Tagelyk wol Fokkens net ha dat it Ryk tinkt dat it no klear is. "Ik wil voorkomen dat Den Haag nu achterover gaat hangen en dat een echte oplossing op zich laat wachten."

Benaud is se dêr net foar, want Fokkens fynt dat de demisjonêr minister goed wurk docht. Der is wol in oar probleem: "Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een groot geldtekort als het om onderhoud. Dat baart wel zorgen."