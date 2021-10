Jorrit Bergsma makket fan 5 kilometer 'spearpunt' yn olympysk seizoen

Njonken de 5 en de 10 kilometer hopet Bergsma ek de massastart ride te kinnen op de Olympyske Spelen. "Ik moat soargje dat ik my yndividueel pleats. As ik dat doch, wol ik ek wat moais sjen litte op de massastart", fertelt de 35-jierrige reedrider.

Bergsma rydt oer oardel wike it NK ôfstannen as earste langebaanwedstriid. Dêr leit lykwols net de pyk. "Fansels pakke je in titel of in medalje mei, as je dy meipakke kinne. It wichtichste is dat we ús pleatse foar de wrâldbekers en in goeie earste perioade ride kinne. En tawurkje kinne nei it OKT."

Anema hat dêr wol fertrouwen yn, mar wit dat Bergsma gjin stekjes falle litte kin. "De prestaasjetichtheid is ôfgryslik heech yn Nederlân. Mar Jorrit is motivearre en hat in strak seizoen ôfwurke oant no ta."