Topdrokte by houtbedriuwen: "Sa helje wy de krystdagen net"

By Haardhout Ferwert stiet noch wol wat hout, mar it rekket gau op, fertelt eigener Hanneke Jouta. "Wy kinne noch efkes foarút, mar it is noch nea sa drok west om dizze tiid fan it jier as no."

Dat jild ek foar Pellets2burn. Lieuwe Woudstra hat drok dwaande west om de loads fol te krijen. "Wy ha de hiele simmer trochkocht. No sit der somtiden sels in levertiid op pellets." Beide bedriuwen sjogge in soad nije klanten.

Strange winter en hege gasprizen

De grutte fraach nei hout foar yn de kachel hat ferskate oarsaken. Ferline jier wie in strange winter, seit Jouta. "Wy wiene op in gegeven momint útferkocht, dus ik tink dat minsken no wol soks ha fan 'dat moat ús net wer gebeure, dus litte wy der mar op tiid by weze'."

Ek it ferheegjen fan de gasprizen spilet in grutte rol, tinkt Jouta. "Ik hear dy lûden wol om my hinne. As je dan in houtkachel ha, sizze je miskien 'litte wy dit jier de houtkachel wat faker oan dwaan'."