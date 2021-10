Skyldpodde-opfang De Harkema hâldt fuortendaliks op mei ynsammeljen klean

De minsken fan de skyldpodde-opfang fynt it spitich dat se no ophâlde moatte mei it ynsammeljen fan klean. "It wol hiel rot. We ha dit sa'n seis of sân jier dien, mar troch al it ôffal yn de kontener kostet it ús gewoan te folle jild", fertelt Gerard van der Wijk fan de opfang.