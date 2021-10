Psychiaters tsjin soarchfersekerders: "Wy kinne ús wurk net mear goed dwaan"

Fan de fergoedingen dêr't de psychiaters rjocht op hawwe, wurdt gemiddeld 75 persint útbetelle. De soarchfersekerders wolle eins dat de selsstannige psychiaters harren praktyk opjouwe en yn fêste tsjinst komme by grutte soarchynstellingen as de GGZ. Dat soe neffens Bij de Weg negatyf útpakke foar de heechkomplekse soarch, mei lange wachtlisten as gefolch.

Komplekse gefallen

Neffens de soarchfersekerders soene selsstannige pschychiaters benammen by komplekse gefallen tekoartsjitte. "Dat is gewoan net wier", seit Bij de Weg. "Eat wat kompleks is, hoecht net altyd troch tsien ferskillende minsken yn in team behannele te wurden. Soms is dat hielendal net effisjint en is it hiel noflik dat minsken ien persoan ha, in psychiater. En in psychiater is in dokter, kin medikaasje foarskriuwe en is ek in psychoterapeut."